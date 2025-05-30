Автомобили с пробегом из Кореи стали чаще импортировать в Россию

23:52, 30 мая 2025, ПАИ

За первые четыре месяца 2025 года в Россию было импортировано более 22 тысяч подержанных легковых автомобилей из Кореи. Это на 84 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

По его словам, не все эти автомобили были произведены в Корее. Среди них есть модели, собранные в Германии, Японии и других странах.

Отмечается, что основной объём поставок составили автомобили возрастом от трёх до четырёх лет. Так, 15 % – это машины 2022 года выпуска, 42 % – 2021 года и 38 % – 2020 года. На остальные годы выпуска приходится 5 % импорта.

Среди марок наибольшей популярностью пользовались корейская Kia – более 6 100 штук. Следом идут немецкая BMW (4 500 штук) и корейский Hyundai (более 3 200 штук). Замыкают топ-5 брендов немецкие Mercedes-Benz и Audi (более 2 600 и 1 600 штук соответственно).

Первая тройка моделей состоит полностью из корейских машин: Hyundai Palisade (более 1 400 штук), Kia K5 (более 1 200 штук) и Kia Carnival (более 1 170 штук). Также в пятёрку вошли BMW 5 и Kia Sorento (более 1 036 и 1 035 штук соответственно).