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Общество

Судить об урожае по дубовым листьям советует сегодня народный календарь

Память семи мучениц, пострадавших за веру в начале IV века, почитают сегодня, 31 мая. Также сегодня почитают память мученика Феодота, который описал их страдания в житии, пишет calend.ru.

На Руси Федота почитали как помощника весны. «Придёт Федот – последний дуб лист развернёт», – говорили в народе.

По дубу судили о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой – будешь мерить овёс кадушкой». Если к этому дню дуб развернёт листья, то будет хороший урожай яровых, а если с дуба начинали опадать зелёные листья, то это предвещало голодный год.

Кроме того, под дубом проходили брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево, чтобы их союз был скреплённым на веки.

На Федота также сеяли лён. «Сеют лён у семи Олён», – говорили в народе.

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