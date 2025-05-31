Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора

09:58, 31 мая 2025, ПАИ

Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора, передает корреспондент ПАИ.

На месте проведения представлены площадки по армрестлингу, компьютерному спорту, пилотированию БПЛА, показательные выступление по спортивной гимнастике, тир, воркаут и прочие активности.

Также для гостей мероприятия работает выставка спецтехники.

Кроме того, на месте проведения соревнований каждый желающий может сдать нормативы ГТО.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Площадки осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

Телеканал «Первый Псковский» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия. Посмотреть ее можно здесь.