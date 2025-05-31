Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора
Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора, передает корреспондент ПАИ.
На месте проведения представлены площадки по армрестлингу, компьютерному спорту, пилотированию БПЛА, показательные выступление по спортивной гимнастике, тир, воркаут и прочие активности.
Также для гостей мероприятия работает выставка спецтехники.
Кроме того, на месте проведения соревнований каждый желающий может сдать нормативы ГТО.
Площадки осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.
Телеканал «Первый Псковский» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия. Посмотреть ее можно здесь.
Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора
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