Рогатые кички, убрусы и пыжиковые шапки: необычная выставка открылась в Псковском музее

10:20, 31 мая 2025, ПАИ

Совместный выставочный проект Псковского и Рязанского музеев-заповедников, посвященный истории, значению и функциям различных видов головных уборов, открылся во Дворе Постникова. Об том ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«После того, как мы привезли в Рязань нашу роскошную выставку «По платью видно, кто идет», родилась идея представить здесь, в Пскове, коллекцию головных уборов Рязанского музея. Она действительно очень хороша. Дело в том, что музей – это территория впечатлений, и я абсолютно уверена, что люди, которые придут на нашу выставку совершат, некое путешествие по эпохам», - приветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Материал выставки охватывает конец XVIII века – вторую половину XX века. Посетители могут увидеть головные уборы различных народностей, издревле проживавших на рязанской земле. Это знаменитые рогатые кички, кокошники, татарские калфачки, убрусы и тюбетейки, мордовские «панго», элегантные шляпки и цилиндры конца XIX века, а также каракулевые, пыжиковые шапки советского периода. Также в пространстве выставки можно увидеть головной убор «всех времен и народов» – платок всевозможных видов и форм.

«Экспозиция позволит проследить, как менялась мода, значение и функции головных уборов на протяжении нескольких веков; а также сравнить модные тенденции относительно недавнего прошлого с современными направлениями и стилями. На выставке представлены две фотозоны с реконструкцией костюмов и головных уборов, примерив которые гости смогут перевоплотиться в модниц и модников прошлого. Для самых маленьких посетителей приготовлена творческая мастерская, где можно нарисовать рязанскую кику и сделать тряпичную куклу в традиционном головном уборе», – отметила заведующая выставочным отделом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Наталья Штефанюк.

Выставка будет действовать во Дворе Постникова с 31 мая по 4 августа.