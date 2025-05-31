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Происшествия

Более миллиона рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Более миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Красногородска и Псковского района из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные, которые сообщили, что во избежание серьёзных финансовых потерь нужно срочно перевести деньги на «безопасные счета», что псковичи и сделали.

Кроме того, мошенники ввели в заблуждение жителей региона во время операций купли-продажи товаров в интернете. Другим пользователям махинаторы пообещали доход от акций крупной компании, а также получение выигрыша на одном из сайтов.

В итоге жители Псковской области лишились более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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