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Как проходит подготовка пунктов проведения экзаменов, рассказал Геннадий Иойлев

О порядке обучения работников для проведения ГИА и подготовке пунктов проведения экзаменов рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Фото: ПАИ

«Обучение работников государственной итоговой аттестации проходит в обязательном порядке на федеральной и региональной учебной платформе. Все те люди, которые у нас участвуют в проведении ГИА, проходят обучение», - объяснил он.

Помимо этого, перед каждым экзаменом руководитель каждого пункта проведения проводит дополнительные инструктажи для всего персонала, который задействован в экзаменационном процессе, добавил Геннадий Иойлев.

Готовность же самих площадок для экзаменов проверяется в рамках тренировок. Также руководитель пункта проведения экзамена, директор школы, в котором этот пункт расположен, ежедневно перед проведением следующего экзамена до 17 часов полностью проверяют готовность с участием технических специалистов, которые проверяют всю компьютерную технику и работоспособность печатных всех устройств. «Это целый комплекс мероприятий, которые перед каждым экзаменом происходят», - подчеркнул начальник управления образования администрации города Пскова.

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