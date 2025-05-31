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Общество

Сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних чествовали в Пскове

В УМВД России по городу Пскову состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию со Дня образования подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Перед собравшимися выступил врио начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин. Он поздравил с наступающим праздником личный состав и отметил, что деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних носит универсальный характер и требует не только высокого профессионализма и решительности, но немалых педагогических навыков.

Сотрудников, добившихся высоких результатов служебной деятельности, поощрили грамотами, благодарностями, а также ценными подарками.

Слова признательности в адрес виновников торжества прозвучали от депутата Псковской городской Думы Владимира Воробьева, представителей администрации Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1 и Общественного совета при УМВД.

Завершилось собрание праздничным концертом, в котором приняли участие ученики Вечерней общеобразовательной школы №1, хореографический ансамбль «Мозаика» и выпускница Псковского кооперативного техникума Александра Скорнякова.

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