На ралли в Псковской области погиб мастер спорта из Ижевска
После вылета с трассы на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы» погиб штурман экипажа №35, мастер спорта РФ по автомобильному спорту, автогонщик-раллист из Ижевска Никита Северюхин, об этом сообщили в компании ASMG.
Авария на трассе произошла сегодня, 31 мая. Пилот экипажа Константин Тарасов не пострадал.
Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли Пушкинские Горы - 2025 и отмене оставшихся спецучастков.
Компания ASMG выразила искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина и сообщила, что окажет семье гонщика всю необходимую поддержку.
Отметим, звание мастера спорта РФ по автомобильному спорту гонщик получил в этом году. Удостоверение и значок за высокие достижения и вклад в развитие автоспорта ему лично вручил министр спорта России Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Удмуртию 27 февраля.
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