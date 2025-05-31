На ралли в Псковской области погиб мастер спорта из Ижевска

16:25, 31 мая 2025, ПАИ

После вылета с трассы на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы» погиб штурман экипажа №35, мастер спорта РФ по автомобильному спорту, автогонщик-раллист из Ижевска Никита Северюхин, об этом сообщили в компании ASMG.

Авария на трассе произошла сегодня, 31 мая. Пилот экипажа Константин Тарасов не пострадал.

Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли Пушкинские Горы - 2025 и отмене оставшихся спецучастков.

Компания ASMG выразила искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина и сообщила, что окажет семье гонщика всю необходимую поддержку.

Отметим, звание мастера спорта РФ по автомобильному спорту гонщик получил в этом году. Удостоверение и значок за высокие достижения и вклад в развитие автоспорта ему лично вручил министр спорта России Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Удмуртию 27 февраля.