Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 50 детей стали участниками забега в Гдове

Более 50 участников было зарегистрировано на забег для детей от 3 до 7 лет, пишет газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Старт открыли самые старшие участники 2018 года рождения. Бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 150 метров.

Также прошли игры по мини-футболу и развлекательная программа от гдовской районной библиотеки. Также для детей пройдут дворовые игры, которые организовали волонтёры молодёжного центра.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 мая 2025

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге посетил «Михайловское»
31 мая 2025

Более 50 детей стали участниками забега в Гдове
31 мая 2025

Правила подачи апелляции на ЕГЭ разъяснили псковским школьникам
31 мая 2025

Два варианта парковки будут доступны псковичам на Днях пушкинской поэзии
31 мая 2025

Игорь Иванов стал участником пленума центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
31 мая 2025

Сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних чествовали в Пскове
31 мая 2025

Что делать при поломке компьютера во время сдачи ЕГЭ, объяснил Геннадий Иойлев
31 мая 2025

От +2 до +27: чего ждать жителям Псковской области от погоды в июне

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...