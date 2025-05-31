Более 50 детей стали участниками забега в Гдове

17:22, 31 мая 2025, ПАИ

Более 50 участников было зарегистрировано на забег для детей от 3 до 7 лет, пишет газета «Гдовская заря».

Старт открыли самые старшие участники 2018 года рождения. Бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 150 метров.

Также прошли игры по мини-футболу и развлекательная программа от гдовской районной библиотеки. Также для детей пройдут дворовые игры, которые организовали волонтёры молодёжного центра.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.