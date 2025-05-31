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Общество

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге посетил «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 31 мая, побывал генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге, директор французского института в Санкт-Петербурге Жан-Кристоф Тиабо. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Жан-Кристоф Тиабо и Георгий Василевич у могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Консул побывал у могилы поэта в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре, на старинном городище Савкина горка и в музее-усадьбе «Михайловское». Экскурсии по этим знаковым для русского мира местам для Жана-Кристофа Тиабо провёл директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич.

«В книге посетителей Дома поэта гость поблагодарил директора музея-заповедника за прекрасное представление Святогорья», - рассказали в музее.

С собой на память Жан-Кристоф Тиабо увёз несколько изданий, в разные годы увидевших свет силами музея. Это, прежде всего, пушкинские «Стихи, написанные в Михайловском» и большой художественный альбом из серии «Святогорская галерея» - репродукции произведений живописи из фондов Пушкинского Заповедника.

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