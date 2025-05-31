Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП в Великолукском районе

17:54, 31 мая 2025, ПАИ

Подросток пострадал в ДТП в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобиля Lada Granta под управлением женщины и мотоцикла, которым, по предварительным данным, управлял несовершеннолетний, произошло у деревни Каменка Великолукского района.

Подросток-мотоциклист с травмами госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и медики. Обстоятельства столкновения выясняются.