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Происшествия

Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП в Великолукском районе

Подросток пострадал в ДТП в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с мотоциклом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с мотоциклом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с мотоциклом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с мотоциклом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Столкновение автомобиля Lada Granta под управлением женщины и мотоцикла, которым, по предварительным данным, управлял несовершеннолетний, произошло у деревни Каменка Великолукского района.

Подросток-мотоциклист с травмами госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и медики. Обстоятельства столкновения выясняются.

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