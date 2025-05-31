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Общество

Праздник к Дню защиты детей провели в соцприюте Себежского района

Праздник к Дню защиты детей состоялся для детей из соцприюта для несовершеннолетних и подростков в трудной жизненной ситуации посёлка Сосновый Бор Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Инициатороми праздника выступил батюшка Василий. Советник директора по воспитанию Наталья Нетреба вместе со школьным волонтёрским отрядом «Зайчатки добра» помогли организовать мероприятие. Для детей организовали конкурсы, выступления, танцы, сладкий стол, а также аквагрим.

«День защиты детей в «Алых парусах» стал не просто праздником, а символом тепла, заботы и надежды для каждого ребёнка, живущего в приюте! Спасибо огромное всем, кто участвовал в создании этого замечательного праздника!» – поблагодарил коллектив школы.

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