«Тема недели»: о связях вертикальных, горизонтальных, соседских и разорванных

09:35, 01 июня 2025, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию нового выпуска авторской программы «Тема недели». В этот раз все темы выпуска объединены одной – вопросом связей. Связей горизонтальных – между людьми, которые помогают отстаивать и выбирать, как могут выглядеть любимые места в городе. Связей вертикальных, когда региональные власти успешно работают с федеральным центром над привлечением средств на важные проекты ЖКХ. Связи настоящей, которая необходима на всём протяжении федеральной трассы Р-23. Связей соседских – событий, которые всё ближе связывают соседские Псковскую и Витебские области. И связей разорванных, когда власти Великих Лук не слышат собственных жителей.

В эти дни под Псковом на полигоне Завеличье проходит важное спортивное и патриотическое мероприятие – седьмой чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора. За несколько лет эти соревнования стали заметным событием не только в нашем регионе, но и за его пределами. Сразу несколько поколений, от увлечённых спортом ребят до взрослых профессионалов и любителей практической стрельбы, собираются вместе, чтобы своими достижениями, выучкой, умением взаимопомощи почтить память победителей в Великой Отечественной войне.

Отдельное украшение этого большого спортивного праздника – концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

Если вы не смогли стать зрителем соревнований, смотрите подробный сюжет о том, как они прошли, в новостных выпусках «Первого Псковского».

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337 млн рублей выделит Правительство России Псковской области более на завершение первого этапа и на начальные мероприятия второго этапа реконструкции котельной № 9 в Пскове. Об этом несколько дней назад сообщил премьер Михаил Мишустин.

Напомним, что ровно год назад проект модернизации котельной губернатор Михаил Ведерников защищал на Днях Псковской области в Совете Федерации. В котельной работают четыре котла. Вот их по очереди и предстоит заменить.

Процитирую тут главу города Бориса Елкина: «Это самая большая котельная в городе и регионе. Она питает около половины города. Если она выйдет из строя, то это будет глобальная авария, которую будет сложно устранить. Поэтому благодарю Правительство РФ и Минстрой, которые поспособствовали и выделили дополнительные средства на модернизацию».

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Кстати, на этой неделе Борис Елкин побывал в эфире нашей программы «Оглавление», где подробно рассказал о тех проектах, которые будут реализован в Пскове в этом году, – от ремонта дорог до благоустройства. Отдельной темой стала реконструкция сквера у гостиницы «Рижская», где уже несколько дней идут работы. Преображение этого места станет самым мастштабным за два десятка лет, с момента появления здесь памятника княгине Ольге.

В 2023 году более 2,6 тысячи жителей выбрали именно эту территорию для благоустройства при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В прошлом году была представлена концепция благоустройства и подготовлен проект работ. И вот несколько дней назад в сквере появилась техника – и долгожданная реконструкция началась. Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что реконструкция рассчитана на два года, но власти будут стремиться к тому, чтобы подрядчик выполнил основную часть работ уже в текущем году.

Интервью с главой города Борисом Елкиным вы можете посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте». К слову, когда создавался проект благоустройства сквера, городские власти Пскова регулярно советовались с горожанами, что и как тут должно появиться.

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А вот в Великих Луках, как показывают данные ЦУР Псковской области, у властей этого муниципалитета с великолучанами дела обстоят неважно.

Ситуация с отсутствием обратной связи во время весеннего отопительного коллапса заставила экспертное сообщество пристальнее взглянуть на степень эффективности работы властей Великих Лук с обращениями жителей. Оказалось, что работа с горожанами – проблема муниципальных властей.

Скорость, качество и полнота обратной связи с населением – уже давно один из критериев оценки эффективности работы властей всех уровней, от муниципальных органов власти до федеральных структур. При этом сама обратная связь не самоцель, это не ответ на обращение ради ответа. В первую очередь это вопрос социального самочувствия: людям всегда крайне важно не просто быть услышанными, но и получить полный и содержательный ответ на свой запрос и в конечном итоге закрыть проблему, которая ими поднималась.

Так на что чаще всего жалуются великолучане? Какие запросы горожан вызывают затруднения с ответами у администрации Великих Лук? Детальный анализ обращений граждан за период с 1 января по 13 мая 2025 года показывает, что основные проблемы жителей Великих Лук связаны с работой коммунальных служб. Лидирующую позицию в структуре жалоб занимали как раз вопросы отопительного сезона – большинство обращений, и это неудивительно, касалось позднего запуска отопления и преждевременного отключения.

Кроме того, почти двести обращений поступило по поводу ямочного ремонта асфальта. Горожане жаловались на повреждения дорожного покрытия после зимнего периода, при этом проблемы концентрируются на ключевых транспортных артериях: на улицах Малышева, Лермонтова и Зональном шоссе.

Согласно отчёту ЦУР о качестве обратной связи органов местного самоуправления Псковской области за период с 24 апреля по 14 мая 2025 года, администрация города Великие Луки получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан. Городские власти набрали 0 баллов из 10 возможных, что автоматически поместило их в красную зону рейтинга – категорию низкого качества ответов.

Основной причиной столь низкого рейтинга стало рекордное количество просроченных реакций на жалобы и обращения великолучан в социальных сетях – 150 случаев за указанный период.

Время реакции на обращения граждан также оставляет желать лучшего. Среднее время до первого ответа в Великих Луках составляет 4 часа 11 минут, что является худшим показателем среди всех муниципальных образований Псковской области. Для сравнения: средний региональный показатель составляет 1 час 23 минуты.

Почти половина обращений закрывается без получения обратной связи от заявителей, говорят полученные данные. Более того, только в каждом втором случае горожане получают полную информацию о сроках и этапах устранения заявленных проблем.

Такая ситуация приводит к росту повторных обращений и формированию группы горожан, которые вынуждены неоднократно обращаться с одними и теми же проблемами. Специалисты отмечают, что значительная доля повторных инцидентов свидетельствует о неполном решении проблем или об отсутствии надлежащей обратной связи с населением. Одновременно с этим падает доверие к работе администрации Великих Лук, которая стала «вещью в себе».

Надо признать, что ситуация с качеством работы администрации города с обращениями граждан требует немедленного вмешательства и системных изменений. Рекордное количество просроченных обращений, низкие рейтинговые позиции в региональном масштабе и неудовлетворительная обратная связь с населением создают серьёзные риски для социальной стабильности и доверия граждан к местной власти.

Мы продолжим следить за ситуацией в Великих Луках.

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Пожалуй, многим знакома ситуация: едешь по федеральной трассе в Питер – а мобильной связи толком нет. А на дороге, особенно с таким насыщенным трафиком, она необходимо, буквально жизненно, чтобы в случае ЧП можно было вызвать помощь.

Об этом шла речь на совещании, которое провёл губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область и Витебская область Беларуси за последние несколько лет ощутимо нарастили количество самого разного рода общих мероприятий, от совместных деловых форумов до культурных событий, например обменов днями региона.

На этой неделе копилку таких общих мероприятий пополнили сразу два.

Медиацентр Псковского агентства информации стал местом знаковой рабочей встречи работников органов прокуратуры Псковской области и Витебской области. В повестке дня актуальность проблем сохранения и укрепления исторической памяти о Великой Отечественной войне. В год 80-летия Великой Победы эта тема особо важна для органов прокуратуры России и Беларуси.

Статус рабочей встрече придало участие в ней прокурора Псковской области Андрея Мошкова и прокурора Витебской области Андрея Скурата. На встрече выступили представители не только прокуратуры, но и УФСБ России по Псковской области, фонда «Историческая память», Государственного архива Псковской области, Псковского государственного университета. А ещё участников встречи также соединил телемост: в медиацентре наших партнёров в Витебске увидят и услышат выступающих в Пскове.

А ещё одно событие происходило уже в Витебске. Здесь состоялся первый форум молодёжных СМИ «Медиатриумф», объединивший начинающих журналистов, медиаэкспертов и представителей профильных организаций. По приглашению организаторов в нём приняли участие представители госмедиахолдинга Псковской области.

Форум собрал медиаменеджеров, блогеров, идеологов и руководителей молодёжных организаций. В повестке дня вопросы цифровой журналистики, а представители молодёжных редакций представили собственные проекты и прошли мастер-классы по работе с социальными платформами и медиапроектами.

Отметим, что с Витебским медиахолдингом нас связывает давняя дружба. Коллеги приезжали в качестве гостей и экспертов на международные медиафорумы в Пскове, а к 80-летию Победы в Детском парке открылась совместная выставка «Витебских вестей» и «Псковской правды», посвящённая истории празднования 9 Мая в наших областях.

В общем, по-соседски тёплые связи.

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Начинается лето – время каникул, отпусков, а значит, золотая пора для внутреннего туризма. Кстати, статданные подтверждают рекордные показатели внутреннего туризма в России: в 2024 году количество турпоездок достигло 92 млн. И это по самым скромным оценкам. Особое внимание уделяется развитию туризма в регионах, включая нашу Псковскую область, которая вошла в топ-45 российских регионов по внутреннему туризму.

Губернатор Михаил Ведерников неоднократно отмечал развитие различных видов туризма в нашей области, включая экотуризм, паломничество, событийный и промышленный туризм. Особую популярность приобретает автотуризм, что соответствует общероссийским трендам. Рост туристической привлекательности во многом связан с масштабной работой по сохранению историко-культурного наследия

Да и сам глава региона активно лично участвует в том, чтобы как можно больше туристов приезжало в регион. На этой неделе Михаил Ведерников в своих аккаунтах в «Телеграме» и VK запустил новую рубрику – называется #ОткройПсковскуюОбласть.

Это будут небольшие видеозарисовки о достопримечательностях и людях из разных уголков нашего региона. Первый ролик – о древних Усвятах. Обязательно посмотрите.