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Культура

Премьера спектакля «Пушкин.сказки» состоится на Днях пушкинской поэзии

«Первый театр» представит премьеру спектакля для семейного просмотра «Пушкин.сказки» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в «Михайловском», рассказали ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В постановке используют детские интерпретации сказок А. С. Пушкина и их рисунки. Театр провёл конкурс, в котором дети из Калининграда, Челябинска, Москвы, Крыма и Татарстана присылали аудиозаписи, рисунки, видео и пластилиновые скульптуры.

В спектакле Пушкин оказывается в мире своих сказок, созданном детскими рисунками: плавает с Русалкой, спасает Царевну-Лебедь от Черномора, а его сопровождает сказочный кот. Роли 33 богатырей исполняют зрители.

Режиссёр постановки – Юрий Устюгов, художник – Ольга Устюгова, композитор – Александр Щербаков, хореограф – Артур Ощепков. Мероприятие начнётся 7 июня в 12:00.

Напомним, на фестивале будет насыщенная программа с поэзией, музыкой, театром и интерактивными площадками для всех возрастов. Вход на основные мероприятия свободный.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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