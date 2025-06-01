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Происшествия

Два автомобиля столкнулись на трассе в Псковском районе

Автомобили BMW и Chrysler столкнулись на трассе Псков – Изборск у деревни Неёлово в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

В результате аварии один человек получил травмы, но отказался от госпитализации.

На месте работают пожарные, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Причины ДТП устанавливаются.

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