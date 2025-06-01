Два автомобиля столкнулись на трассе в Псковском районе

10:35, 01 июня 2025, ПАИ

Автомобили BMW и Chrysler столкнулись на трассе Псков – Изборск у деревни Неёлово в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»













В результате аварии один человек получил травмы, но отказался от госпитализации.

На месте работают пожарные, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Причины ДТП устанавливаются.