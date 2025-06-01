Почти треть псковичей мечтает о полёте на Марс – опрос

11:28, 01 июня 2025, ПАИ

Трое из десяти псковичей мечтают о полёте на Марс, сообщили ПАИ в сервисе Superjob.

Чаше всего, согласно опросу, псковичи, желающие отправиться на Марс, «никогда не упустят возможность узнать что-то новое». Большинство опрошенных, а именно 69 %, отвергают такую идею.

Кстати, среди респондентов мужчины в 1,5 раза чаще женщин заявляли о своём желании отправиться на четвёртую планету от Солнца. Отмечается, что чем моложе отвечающие, тем чаще он желали они соглашались на эту идею: 33% среди горожан до 34 лет и 22 % – среди тех, кто старше 45 лет.

Время проведения: с 5 по 27 мая.

