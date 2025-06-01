Житель Псковской области зарезал свою 18-летнюю невесту в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 27-летний житель Псковской области зарезал свою 18-летнюю невесту. После совершения преступления мужчина сам вызвал правоохранителей и признался в содеянном, сообщает Пятый канал.
Трагедия произошла в квартире на Пулковской улице, где было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями. По данным следствия, пара постоянно ссорилась, соседи жаловались на шум.
Подозреваемый задержан. Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту убийства.
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