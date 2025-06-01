Житель Псковской области зарезал свою 18-летнюю невесту в Санкт-Петербурге

12:39, 01 июня 2025, ПАИ

В Санкт-Петербурге 27-летний житель Псковской области зарезал свою 18-летнюю невесту. После совершения преступления мужчина сам вызвал правоохранителей и признался в содеянном, сообщает Пятый канал.

Трагедия произошла в квартире на Пулковской улице, где было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями. По данным следствия, пара постоянно ссорилась, соседи жаловались на шум.

Подозреваемый задержан. Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту убийства.