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Происшествия

В Дедовичском районе столкнулись автомобиль и лось

В Дедовичском районе у деревни Дубровка произошёл наезд автомобиля на лося, сообщает телеграм-канал «Псковкая сводка. ПАИ».

Фото: «Псковкая сводка. ПАИ»

Автомобиль, двигаясь из Дедовичей, совершил столкновение с диким животным, переходившим дорогу справа. В результате женщина-пассажир получила травмы. Лось погиб.

На месте работают пожарное подразделение, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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