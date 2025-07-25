В Дедовичском районе столкнулись автомобиль и лось

23:12, 25 июля 2025, ПАИ

В Дедовичском районе у деревни Дубровка произошёл наезд автомобиля на лося, сообщает телеграм-канал «Псковкая сводка. ПАИ».

Автомобиль, двигаясь из Дедовичей, совершил столкновение с диким животным, переходившим дорогу справа. В результате женщина-пассажир получила травмы. Лось погиб.

На месте работают пожарное подразделение, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.