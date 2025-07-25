Тюрьма за 30 тысяч: бывших сотрудников псковского Ространснадзора приговорили за взяточничество

17:23, 25 июля 2025, ПАИ

Бывших сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Ространснадзора приговорили к тюремному заключению за получение взятки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что должностные лица в январе 2021 года получили взятку 30 тысяч рублей за неорганизацию и непроведение надлежащего административного расследования.

Приговором суда они признаны виновными в совершении преступления по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Бывшему главному государственному инспектору назначили наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на срок четыре года. Экс-начальнику территориального отдела назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на срок четыре года.

Осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.