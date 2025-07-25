Эта авиакатастрофа стала последней: пскович вспоминает трагически погибшего бортинженера Ан-24

17:54, 25 июля 2025, ПАИ

Для бортинженера Ан-24, трагически разбившегося в Амурской области, Виталия Колтунова эта авиакатастрофа была одной из нескольких. Об этом рассказал его друг, житель Пскова Игорь Хлебников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Тяжело, очень тяжело. Мороз по коже, когда читаешь такие новости. До официальных источников мы договорились этому не верить, потому что у Виталия пару раз с самолётами уже были авиапроисшествия и он оставался живой», – отметил он.

О случившемся собеседник «Первого Псковского» узнал из чата выпускников высшего авиационного училища. «Мы все дружим, общаемся, в чате нас почти 50 человек. И из чата выпускников мы узнали, что произошла трагическая катастрофа, не долетая Тынды где-то 15 километров. Сразу посмотрели полётный лист и увидели в нём Виталия. Оттуда пришла такая плохая новость», – рассказал Игорь Хлебников.

Виталий Колтунов, по словам друга, был человеком, который предан своей профессии. «Он работал в техническом экипаже, это техники, которые обслуживают самолёт и сопровождают его по маршруту. Самолёт приземлился – лётчики отдыхают, а техники ведут работы дальше. Это устранение недочётов, дозаправка и многое другое. Причём в самых разных метеоусловиях», – сказал он.

В Санкт-Петербурге Виталий Колтунов отучился на техника гражданской авиации и перешёл в авиакомпанию «Ангара». С Игорем Хлебниковым они познакомились в 1988 году, когда поступали в высшее военно-авиационное училище. После окончания вуза каждый попал в свою военную часть, но с Виталием Колтуновым всегда общались по телефону, а в Иркутск, где он последнее время проживал, весь курс приезжал на вечер встречи выпускников.

Напомним, что самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области в четверг, 24 июля. Его местоположение исчезло с радаров, когда он летел из Благовещенска в Тыву. Позже обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Все находившиеся на борту 48 человек погибли.