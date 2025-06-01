Самой красивой девушкой в мире признали таиландку

13:00, 01 июня 2025, ПАИ

На конкурсе «Мисс мира», финал которого прошёл в Индии, выиграла участница из Таиланда Сучата Чуангсри. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эфиопка Хассет Дрееж Адмассу заняла второе место в конкурсе, а полька Майя Клайда стала третьей. Среди 108 участниц в топ-8 вошла 20-летняя украинка Мария Мельниченко. Представительниц России в этом году не было.

В марте 20-летняя англичанка Табита Беннетт вышла в финал конкурса «Мисс Англия», повторив путь своей матери, которая в 1986 году вошла в топ-15.