Учёные выяснили, когда стоит ждать северное сияние из-за мощной вспышки на Солнце

13:38, 01 июня 2025, ПАИ

Облако плазмы, вызванное самой сильной солнечной вспышкой в этом году, приблизится к Земле около полуночи по московскому времени в воскресенье, после чего ожидается магнитная буря уровня G4, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Учёные отметили, что расчёты подтверждают чрезвычайно высокую скорость плазмы – около 1200 км/с, для преодоления расстояния 150 миллионов километров между Солнцем и Землёй плазме потребуется около 37 часов.

Первоначально специалисты прогнозировали пик воздействия в 16:00 мск, но, по уточнённым данным, сценарий изменился. В лаборатории пояснили, что, исходя из другого сценария с более низкой средней скоростью выброса – 950 км/с, прибытие плазмы сместится на восемь часов – до полуночи.

Специалисты указали, что наиболее вероятный уровень геомагнитного индекса составит G4, что может вызвать сбои в системах связи, радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации, а также привести к появлению полярного сияния даже в тропических широтах.