Футбольный матч команд родителей и детей прошёл в Себеже
Товарищеский футбольный матч между командами родителей и детей прошёл на городском стадионе Себежа сегодня, 1 июня. Об этом пишет газета «Призыв».
«Накал борьбы ощущался буквально в каждом эпизоде. Папы и мамы, забыв о возрасте и солидности, демонстрировали неожиданную прыть и неувядающий азарт. Дети же, полные энергии и юношеского задора, отвечали скоростью, дерзостью и безудержным желанием доказать, что они достойные соперники», – отметили в газете.
Матч завершился ничьей со счётом 12:12. Зрители, включая семьи участников, присутствовали на трибунах и поддерживали команды.
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