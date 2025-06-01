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Спорт

Более 100 яхтсменов зарегистрировались для участия в Псковской парусной регате

110 яхтсменов зарегистрировались на XXI Псковскую парусную регату, которая пройдёт в акватории Псковского озера с 11 по 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале соревнований.

Фото: ПАИ

Для участия в состязаниях заявки подали спортсмены из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа и Находки. В рамках регаты состоятся межрегиональные соревнования, этап Кубка России в паралимпийском классе яхт и региональные соревнования.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 6 июня. Гоночная часть соревнований начнётся 12 июня в 14:00. Награждение – 15 июня в 16:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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