Более 100 яхтсменов зарегистрировались для участия в Псковской парусной регате

15:20, 01 июня 2025, ПАИ

110 яхтсменов зарегистрировались на XXI Псковскую парусную регату, которая пройдёт в акватории Псковского озера с 11 по 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале соревнований.

Для участия в состязаниях заявки подали спортсмены из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа и Находки. В рамках регаты состоятся межрегиональные соревнования, этап Кубка России в паралимпийском классе яхт и региональные соревнования.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 6 июня. Гоночная часть соревнований начнётся 12 июня в 14:00. Награждение – 15 июня в 16:00.

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