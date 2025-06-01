Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около двух тысяч псковичей приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»

Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город», которые прошли в честь Дня защиты детей в Пскове сегодня, 1 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Псков превратился в огромную игровую площадку – яркую, шумную и по-настоящему детскую. В Международный день защиты детей и их родителей вышли на праздник, чтобы вместе встретить лето», – отметил Борис Елкин. На стадионе «Машиностроитель» около двух тысяч юных спортсменов стали участниками забега «Мы – чемпионы» и фестиваля «Безопасный город».

Также праздничные мероприятия проходят в Детском парке и парке Строителей. «Поздравляю всех с праздником детства. Пусть каждый день будет таким же радостным и ярким, как сегодня», – добавил Елкин.

Отметим, что на мероприятии также работала выездная студия радиостанции «7 НЕБО».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июня 2025

«Улицы героев»: о подвиге Андрея Умникова рассказал глава Пскова
01 июня 2025

Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
01 июня 2025

Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио
01 июня 2025

Игорь Дитрих поздравил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» с двухлетием
01 июня 2025

До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 2 июня
01 июня 2025

Диалог «Дети и защитники» состоялся в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»
01 июня 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём защиты детей
01 июня 2025

Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...