Около двух тысяч псковичей приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»

17:01, 01 июня 2025, ПАИ

Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город», которые прошли в честь Дня защиты детей в Пскове сегодня, 1 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина















«Псков превратился в огромную игровую площадку – яркую, шумную и по-настоящему детскую. В Международный день защиты детей и их родителей вышли на праздник, чтобы вместе встретить лето», – отметил Борис Елкин. На стадионе «Машиностроитель» около двух тысяч юных спортсменов стали участниками забега «Мы – чемпионы» и фестиваля «Безопасный город».

Также праздничные мероприятия проходят в Детском парке и парке Строителей. «Поздравляю всех с праздником детства. Пусть каждый день будет таким же радостным и ярким, как сегодня», – добавил Елкин.

Отметим, что на мероприятии также работала выездная студия радиостанции «7 НЕБО».