Около двух тысяч псковичей приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город»
Около двух тысяч человек приняли участие в забеге «Мы – чемпионы» и фестивале «Безопасный город», которые прошли в честь Дня защиты детей в Пскове сегодня, 1 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
«Псков превратился в огромную игровую площадку – яркую, шумную и по-настоящему детскую. В Международный день защиты детей и их родителей вышли на праздник, чтобы вместе встретить лето», – отметил Борис Елкин. На стадионе «Машиностроитель» около двух тысяч юных спортсменов стали участниками забега «Мы – чемпионы» и фестиваля «Безопасный город».
Также праздничные мероприятия проходят в Детском парке и парке Строителей. «Поздравляю всех с праздником детства. Пусть каждый день будет таким же радостным и ярким, как сегодня», – добавил Елкин.
Отметим, что на мероприятии также работала выездная студия радиостанции «7 НЕБО».
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