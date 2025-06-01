Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
Праздничная программа в честь Дня защиты детей прошла на центральной площади Плюссы сегодня, 1 июня. Об этом сообщается в газете «Плюсский край».
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
В рамках программы, подготовленной районным Домом культуры, прошли конкурсы, игры и эстафеты. Активисты «Движения первых» организовали для детей интерактивные игры, направленные на командную работу и взаимовыручку.
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