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Общество

Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей

Праздничная программа в честь Дня защиты детей прошла на центральной площади Плюссы сегодня, 1 июня. Об этом сообщается в газете «Плюсский край».

  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей
    Фото: газета «Плюсский край»

В рамках программы, подготовленной районным Домом культуры, прошли конкурсы, игры и эстафеты. Активисты «Движения первых» организовали для детей интерактивные игры, направленные на командную работу и взаимовыручку.

Участники объединения «Орлята России» и все желающие присоединились к рисованию мелками на асфальте.

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