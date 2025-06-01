Праздник детства состоялся в Плюссе в честь Дня защиты детей

17:50, 01 июня 2025, ПАИ

Праздничная программа в честь Дня защиты детей прошла на центральной площади Плюссы сегодня, 1 июня. Об этом сообщается в газете «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



















В рамках программы, подготовленной районным Домом культуры, прошли конкурсы, игры и эстафеты. Активисты «Движения первых» организовали для детей интерактивные игры, направленные на командную работу и взаимовыручку.

Участники объединения «Орлята России» и все желающие присоединились к рисованию мелками на асфальте.