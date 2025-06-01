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Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём защиты детей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

«Этот первый летний праздник – прекрасный повод порадовать своих детей и вспомнить каждому взрослому о том, какую большую мы несем ответственность за наше будущее», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области проживает более 100 тысяч детей, и что забота о каждом из них, защита их прав, жизни и здоровья, а также обеспечение достойных условий для образования и отдыха являются приоритетными направлениями социальной политики, которым правительство региона уделяет особое внимание.

«При этом важно не только создать благоприятную и безопасную среду для развития детей, но и окружить их любовью, заботой и вниманием, научить добру, честности и красоте, стать для них надежной опорой в жизни», – уточнил глава региона.

Михаил Ведерников выразил искреннюю благодарность родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам за любовь и поддержку, которую они дарят детям, а также за воспитание их настоящими гражданами страны. Он также отметил признательность нянечкам, воспитателям, социальным работникам, учителям, тренерам, наставникам и всем, кто посвятил свою жизнь подрастающему поколению, поблагодарив их за самоотверженный и важный труд.

«От всей души желаю детям крепкой родительской любви и поддержки, весёлых летних приключений и по-настоящему счастливого детства. А взрослым желаю всегда верить в мечты детей и помогать им воплощаться в жизнь», – заключил Михаил Ведерников.

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