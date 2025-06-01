До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 2 июня

18:57, 01 июня 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.