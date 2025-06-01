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Общество

До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 2 июня

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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