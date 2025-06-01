Теракты с применением FPV-дронов совершены в пяти регионах России
Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники терактов задержаны.
Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио