Теракты с применением FPV-дронов совершены в пяти регионах России

19:21, 01 июня 2025, ПАИ

Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Некоторые участники терактов задержаны.