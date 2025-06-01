Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве

20:45, 01 июня 2025, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве.

«Память о Великой Отечественной войне – это то, что объединяет поколения. 1 июня я провела с ребятами из 7А класса Печорской гимназии в Музее Победы. 25 юных жителей Псковской области, энергичных и талантливых, приехали в Москву, чтобы прикоснуться к экспозиции «Подвиг Народа», – рассказала Наталья Мельникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

















Сенатор отметила, что познакомиться с документами и артефактами той страшной войны особенно важно в Год защитника Отечества. Она добавила, что ребята живо интересовались каждым экспонатом, задавали вопросы и делились своими размышлениями о войне и мире. После этого их ждал вкусный и тематический «Партизанский обед».

«Посещение Музея Победы стало для ребят не просто экскурсией, а возможностью ещё раз осознать величие подвига нашего народа, почувствовать связь времён и получить вдохновение для новых свершений. Уверена, что это запомнится им надолго!» – подчеркнула Наталья Мельникова.

Она выразила благодарность педагогам Печорской гимназии за то, что они воспитывают таких замечательных детей, а родителям – за их поддержку и вклад в развитие подрастающего поколения.

«И, конечно, как сенатор, буду и дальше поддерживать подобные инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти! Считаю это очень важным для будущего нашей страны», – заключила Наталья Мельникова.