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Общество

Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве.

Фото здесь и далее со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

«Память о Великой Отечественной войне – это то, что объединяет поколения. 1 июня я провела с ребятами из 7А класса Печорской гимназии в Музее Победы. 25 юных жителей Псковской области, энергичных и талантливых, приехали в Москву, чтобы прикоснуться к экспозиции «Подвиг Народа», – рассказала Наталья Мельникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»
  • Наталья Мельникова вместе с печорскими школьниками посетила Музей Победы в Москве
    Фото: со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

Сенатор отметила, что познакомиться с документами и артефактами той страшной войны особенно важно в Год защитника Отечества. Она добавила, что ребята живо интересовались каждым экспонатом, задавали вопросы и делились своими размышлениями о войне и мире. После этого их ждал вкусный и тематический «Партизанский обед».

«Посещение Музея Победы стало для ребят не просто экскурсией, а возможностью ещё раз осознать величие подвига нашего народа, почувствовать связь времён и получить вдохновение для новых свершений. Уверена, что это запомнится им надолго!» – подчеркнула Наталья Мельникова.

Она выразила благодарность педагогам Печорской гимназии за то, что они воспитывают таких замечательных детей, а родителям – за их поддержку и вклад в развитие подрастающего поколения.

«И, конечно, как сенатор, буду и дальше поддерживать подобные инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти! Считаю это очень важным для будущего нашей страны», – заключила Наталья Мельникова.

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