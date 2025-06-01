Пропавшего рыбака продолжают разыскивать в Пыталово

21:54, 01 июня 2025, ПАИ

Полиция продолжает разыскивать рыбака, пропавшего в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 апреля около 15:00 65-летний Александр Данилейко покинул свой дом на велосипеде. Он направлялся на рыбалку к реке Утрою, находящуюся недалеко от деревни Ивановка, но не вернулся обратно.

На момент исчезновения он был одет в камуфлированную куртку, серые резиновые сапоги, чёрные брюки и камуфлированную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться в ОМВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02, а также по номерам 112 или 102 или прийти по адресу город Пыталово, улица Белорусская, дом № 16а.