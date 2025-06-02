Тимофей Грядочник наступил по народному календарю

07:00, 02 июня 2025, ПАИ

Православные христиане отмечают память благоверного князя Довмонта Псковского 2 июня, сообщает calend.ru.

На Руси этого святого называли Грядочником, так как его праздник совпадал с периодом активных работ в огородах. В частности, в северных регионах на Тимофея начинали сажать огурцы. В народе говорили: «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей».

Интересно, что эту работу обычно старались выполнить незаметно, особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец следовало быстро сорвать и закопать в укромном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, то вскоре все плети начнут увядать.

В более теплых регионах к дню Тимофея Грядочника огурцы уже успевали прорасти. В это время обращали внимание на состояние плетей, чтобы не желтели. Если такое происходило, считалось, что это следствие сглаза недобрых соседей. С огурцами связано множество других примет этого дня. Например, хороший урожай этого овоща предвещал изобилие шишек на елях.

Крестьяне уделяли большое внимание вкусу огурцов и старались избежать горечи различными методами: защищали растения от солнечных лучей, не допускали чрезмерного полива и использовали специальные способы удобрения.