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Спорт

Великолучанин стал обладателем Кубка Псковской области по блицу

Кубок Псковской области по блицу выиграл шахматист из Великих Лук Валентин Власов. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Федерация шахмат Псковской области утвердила результаты Кубка Псковской области по блицу имени В. Н. Ленчукова, который состоялся в Великих Луках. Организаторами турнира выступили региональная Федерация шахмат и комитет по спорту Псковской области, а соревнования были посвящены известному детскому тренеру Виктору Ленчукову, воспитавшему множество победителей и призеров Первенств России, Северо-Западного федерального округа и Псковской области.

Результаты турнира были учтены в международном рейтинге ФИДЕ и российском шахматном рейтинге ФШР.

Турнир прошел в центральной библиотеке имени М. И. Семевского, в нем участвовали 50 шахматистов из Великих Лук, Пскова, а также Великолукского, Псковского, Куньинского и Новосокольнического районов.

Кубок Псковской области по блицу завоевал Валентин Власов из Великих Лук. Призерами турнира стали Валерий Жихарев из Великих Лук и Святослав Самсонов из Пскова. Среди женщин – Светлана Вельтмандер (Великие Луки); среди юниоров — Николай Никитин (Псков). Ветеранский приз достался ведущему ветерану шахмат Псковской области, победителю ветеранского Первенства СЗФО 2025 года – Валерию Жихареву.

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