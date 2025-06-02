Четыре выходных ожидают псковичей в честь Дня России

10:11, 02 июня 2025, ПАИ

Четыре выходных ожидают псковичей в честь Дня России, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Отдых продлится с 12 по 15 июня включительно, то есть с четверга по воскресенье. Пятница, 13 июня, стала выходным днем благодаря переносу дня отдыха с субботы, 8 марта.

Среда, 11 июня, является предпраздничным рабочим днём, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час.