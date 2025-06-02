Эксперт Банка России: Не существует специальных безопасных счетов для денег

13:28, 02 июня 2025, ПАИ

Банк России раскрыл новую мошенническую схему. Злоумышленники стали похищать деньги через «одно окно». В чём заключается эта схема, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 2 июня.

Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Также мошенники могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы поддержки «Госуслуг» и других структур. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России. Это делается для подтверждения серьёзности ситуации и создания иллюзии официальности, рассказал эксперт.

Так называемый представитель Центробанка, по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищённый» счёт в мегарегуляторе. На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведёт деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию, уточнил он.

«Запомните: не существует специальных безопасных счетов, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им», – напомнил Александр Иванов.

Банк России предупреждает, что переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно. «Если во время разговора вам предлагают пообщаться последовательно с сотрудниками разных госструктур – это признак мошенничества. Иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве через некоторое время. Настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам. При поступлении такого телефонного звонка прекратите разговор и положите трубку», – рекомендовал Александр Иванов.

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