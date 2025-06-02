Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт Банка России: Не существует специальных безопасных счетов для денег

Банк России раскрыл новую мошенническую схему. Злоумышленники стали похищать деньги через «одно окно». В чём заключается эта схема, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 2 июня.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Также мошенники могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы поддержки «Госуслуг» и других структур. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России. Это делается для подтверждения серьёзности ситуации и создания иллюзии официальности, рассказал эксперт.

Так называемый представитель Центробанка, по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищённый» счёт в мегарегуляторе. На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведёт деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию, уточнил он.

«Запомните: не существует специальных безопасных счетов, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им», – напомнил Александр Иванов.

Банк России предупреждает, что переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно. «Если во время разговора вам предлагают пообщаться последовательно с сотрудниками разных госструктур – это признак мошенничества. Иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве через некоторое время. Настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам. При поступлении такого телефонного звонка прекратите разговор и положите трубку», – рекомендовал Александр Иванов.

Подкаст программы «Копилка» слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Псковские энергетики показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео
02 июня 2025

Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве
02 июня 2025

Надежда Васильева: Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь
02 июня 2025

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области
02 июня 2025

Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице
02 июня 2025

С 3 июня изменится схема движения на нескольких улицах Пскова
02 июня 2025

Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет
02 июня 2025

Пожарные спасли ребёнка в Печорах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...