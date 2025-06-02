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Общество

Более трёх тысяч километров дорог к школам обновят в этом году по нацпроекту

В этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут порядка трёх тысяч километров региональных и местных дорог к детским садам, школам и другим образовательным и досуговым учреждениям. Большинство объектов планируется сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Качественные и безопасные дороги, ведущие к школам, детским садам и вузам, – это необходимое условие для комфортной жизни детей, родителей и педагогов. Хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий. Кроме того, удобный путь облегчает работу школьных автобусов. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируем привести в нормативное состояние 854 дорожных объекта – это более трёх тысяч километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ремонт, реконструкция и строительство дорог к учебным заведениям – это в первую очередь создание безопасного пространства для детей.

«При проведении работ мы внедряем комплексные решения: это устройство освещения, искусственных неровностей, пешеходных ограждений, нанесение разметки. Все эти мероприятия снижают риски на пути школьника. Такой подход уже хорошо зарекомендовал себя. Напомню, в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было приведено в нормативное состояние 920 дорожных объектов, ведущих к образовательным учреждениям, их общая протяжённость составила более 3,1 тыс. километров», – отметил министр транспорта Роман Старовойт.

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