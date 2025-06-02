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ФК «Луки-Энергия» на выезде уступил московскому «Чертаново»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл московскому «Чертаново» 0:1 в матче десятого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Фото: пресс-служба «Чертаново»

Единственный мяч на 71-й минуте игры забил Никиема Ив-Пулумде. В последних четырёх матчах великолучане не одержали ни одной победы. В их активе 14 очков. Подопечные Сергея Осадчука идут на шестом месте в турнирной таблице.

Следующий матч великолукский коллектив проведёт дома против «Иркутска», занимающего девятое место в чемпионате.

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