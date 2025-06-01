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Культура

Уличный спектакль «Ночь перед дуэлью» увидят гости праздника в Михайловском

Театр «Огненные Люди» специально для Дней пушкинской поэзии и русской культуры готовит премьеру – уличный спектакль «Ночь перед дуэлью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фарс-комедия, где ожившее перо Пушкина устраивает литературный переполох: пока измученный поэт спит перед роковой дуэлью, его собственный письменный инструмент сбегает со страниц, переписывая классику на свой лад.

На огромной кровати-сцене разворачивается сюрреалистичная битва – Пушкин пытается поймать озорное перо, в то время как его герои сходят с ума от новых сюжетов: Онегин и Ленский стреляют друг в друга разноцветным конфетти вместо пуль, Моцарт и Сальери соревнуются в рэп-батле, зрителям предлагается продегустировать экзотическое блюдо из золотой рыбки, а 33 богатыря устраивают пенную вечеринку в финале спектакля.

Четверо актёров виртуозно перевоплощаются в десятки персонажей, используя кровать как универсальную площадку. Спектакль покажут 7 июня на поляне в Михайловском.

На фестивале будет насыщенная программа с поэзией, музыкой, театром и интерактивными площадками для всех возрастов. Вход на основные мероприятия свободный.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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