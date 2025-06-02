Борис Елкин попросил с пониманием отнестись к работам на улице Конной и Розы Люксембург

12:32, 02 июня 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин попросил горожан с пониманием отнестись к работам на улице Конной и Розы Люксембург. В своём телеграм-канале он пояснил, что там идут масштабные работы по реконструкции тепловых сетей.

«Это не обычная замена труб, а комплексный проект, предполагающий полное перестроение двух больших тепловых камер, размещённых прямо под проезжей частью, - уточнил Борис Елкин. - Главная сложность заключается в многообразии подземных коммуникаций, напоминающие настоящий лабиринт – газовые трубы, кабели, другие инженерные сети, многие из которых не обозначены на схемах».

На сегодняшний день практически завершён основной этап установки новых теплоэнергетических магистралей с максимальным учётом всех обнаруженных коммуникаций.

«Понимаю, что временные неудобства вызывают раздражение, но прошу отнестись с пониманием. Сотрудники Псковских тепловых сетей прилагают максимум усилий, чтобы завершить реконструкцию в срок, возможно, и раньше, сохраняя высокий уровень надёжности и безопасности», - отметил Борис Елкин.