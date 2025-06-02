Настольная игра из Псковской области вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Родная игрушка»

12:52, 02 июня 2025, ПАИ

Настольная игра из Псковской области вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщили ПАИ в российском обществе «Знание».

В День защиты детей были подведены итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» и Движением первых. На третьем заседании оргкомитета конкурса были утверждены 62 проекта из 34 регионов России, ставших лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования. Образовательная игра-путешествие из Псковской области – в числе прошедших в следующий этап.

Настольная игра позволяет участникам совершить увлекательное путешествие по Пушкинским Горам в компании самого Александра Сергеевича, выступающего в роли виртуального экскурсовода. Игра знакомит детей и взрослых с жизнью и творчеством поэта, превращая изучение литературы и истории в интерактивное приключение. В игру включены тайные задания, мини-экскурсии и соревнования на скорость и точность, благодаря выполнению которых игроки перемещаются по карте достопримечательностей. Например, участникам может быть предложено угадать пушкинские строки среди стихов других поэтов — правильный ответ приносит бонус и продвигает вперед.

Теперь участники будут разрабатывать рабочую версию-прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера. Результаты своей работы они представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре. Он объединит экспертов, родителей и детей, которые смогут протестировать игры и игрушки. В финале будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.