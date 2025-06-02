Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С 3 июня изменится схема движения на нескольких улицах Пскова

В связи с проведением дорожных работ с 3 июня изменится схема движения на некоторых улицах Пскова, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: ПАИ

На улице Народной в районе здания №10 закроется одна полоса движения при движении от улицы Розы Люксембург в сторону Рижского проспекта до 5 мая.

До 4 июня с 8:00 до 17:00 закроется участок автомобильной дороги на Красноармейской набережной в районе пересечения с Казарменным переулком. В ночное время с 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Псковские энергетики показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео
02 июня 2025

Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве
02 июня 2025

Надежда Васильева: Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь
02 июня 2025

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области
02 июня 2025

Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице
02 июня 2025

С 3 июня изменится схема движения на нескольких улицах Пскова
02 июня 2025

Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет
02 июня 2025

Пожарные спасли ребёнка в Печорах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...