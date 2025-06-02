Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице

13:45, 02 июня 2025, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице открылось детское пульмонологическое отделение, сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Отделение рассчитано на 17 коек круглосуточного пребывания.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области















«Пульмонологическое отделение работает в структуре инфекционной больницы с 2020 года. Раньше мы охватывали только взрослое население Псковской области. Теперь и у детей с заболеваниями легких появилось полноценное специализированное отделение, которое мы открыли в соответствии с приказом комитета по здравоохранению», – рассказала главный врач Анастасия Повторейко.

Ранее дети с подобными заболеваниями лечились в структуре детских отделений в Детской областной и межрайонных больницах.

В детском пульмонологическом отделении предусмотрена возможность совместного пребывания в формате «мать и дитя».

Перед открытием отделения заведующая отделением пульмонологии Елена Абакарова прошла стажировку в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизипульмонологии Минздрава РФ. Также достигнута договорённость с СПБ НИИФ Минздрава РФ о выездной форме работы федеральных специалистов в Псковской области. Первый их выезд в инфекционную больницу состоится в июле.

Плановая и экстренная госпитализация в детское отделение пульмонологии будет осуществляться через детское приемное отделение после осмотра врачом-педиатром.

«Также посетила и детское отделение инфекционной больницы, поздравила маленьких пациентов с прошедшим Днём защиты детей. Отрадно слышать от родителей отсутствие нареканий к работе медицинского персонала и видеть улыбки на лицах детей», – отметила Марина Гаращенко.