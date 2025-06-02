Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице

В Псковской областной инфекционной клинической больнице открылось детское пульмонологическое отделение, сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Отделение рассчитано на 17 коек круглосуточного пребывания.

  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Открытие отделения детской пульмонологии
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

«Пульмонологическое отделение работает в структуре инфекционной больницы с 2020 года. Раньше мы охватывали только взрослое население Псковской области. Теперь и у детей с заболеваниями легких появилось полноценное специализированное отделение, которое мы открыли в соответствии с приказом комитета по здравоохранению», – рассказала главный врач Анастасия Повторейко.

Ранее дети с подобными заболеваниями лечились в структуре детских отделений в Детской областной и межрайонных больницах.

В детском пульмонологическом отделении предусмотрена возможность совместного пребывания в формате «мать и дитя».

Перед открытием отделения заведующая отделением пульмонологии Елена Абакарова прошла стажировку в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизипульмонологии Минздрава РФ. Также достигнута договорённость с СПБ НИИФ Минздрава РФ о выездной форме работы федеральных специалистов в Псковской области. Первый их выезд в инфекционную больницу состоится в июле.

Плановая и экстренная госпитализация в детское отделение пульмонологии будет осуществляться через детское приемное отделение после осмотра врачом-педиатром.

«Также посетила и детское отделение инфекционной больницы, поздравила маленьких пациентов с прошедшим Днём защиты детей. Отрадно слышать от родителей отсутствие нареканий к работе медицинского персонала и видеть улыбки на лицах детей», – отметила Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Псковские энергетики показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео
02 июня 2025

Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве
02 июня 2025

Надежда Васильева: Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь
02 июня 2025

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области
02 июня 2025

Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице
02 июня 2025

С 3 июня изменится схема движения на нескольких улицах Пскова
02 июня 2025

Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет
02 июня 2025

Пожарные спасли ребёнка в Печорах
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...