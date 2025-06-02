До +23 градусов ожидается в Псковской области 3 июня

14:12, 02 июня 2025, ПАИ

3 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.