27 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:32, 02 июня 2025, ПАИ

27 единиц оружия и 86 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 26 мая по 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили восемь административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.