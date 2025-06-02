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Общество

Псковские приставы добились выплаты должником 14 млн рублей

Псковские приставы добились выплаты должником 14 млн рублей, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Между компанией по производству технологического оборудования для производства электрических машин и организацией, занимающейся лизингом/сублизингом, был заключен договор на изготовление и поставку пропиточной установки для электродвигателей. Однако после поставки выяснилось, что установка не соответствует техническим требованиям и производит бракованную продукцию. Заказчик не подписал акт приемки и потребовал доработки. Несмотря на переговоры, нарушения не были устранены. В связи с этим заказчик обратился в суд.
Судья Арбитражного суда Псковской области изучил материалы дела и обязал производителя вернуть сумму стоимости оборудования, а также оплатить расходы по уплате госпошлины и судебных издержек.

Исполнительный документ о взыскании 14 млн 77 тысяч рублей с псковской компании поступил на исполнение в отделение судебных приставов Пскова №2. Директора компании уведомили о возбуждении исполнительного производства, предупредили и о возможных штрафных санкциях, которые последуют в случае неисполнения решения суда. Разъяснения не повлияли, и тогда судебный пристав-исполнитель арестовал помещение, находящееся в центре города. Также сотрудник ведомства предупредил директора, что в случае неуплаты ему будет грозить уголовная ответственность.

В результате принятых мер вся сумма задолженности взыскана. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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