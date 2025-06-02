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Общество

Научная конференция «Москва – Третий Рим» открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре

XI Международная научная конференция «Москва – Третий Рим» стартовала в Спасо-Елеазаровском монастыре, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Приветственный адрес от имени генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой зачитала начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Дарья Ёлгина.

«Осмысление трудов святых отцов и религиозных философов с позиции гуманитарных наук способно дать ответ на вызовы в переломные моменты истории и обозначить перспективы развития русской духовной культуры и искусства. Научная конференция «Москва – Третий Рим» ежегодно собирает ученых самого высокого уровня, работающих над проблемами отечественной истории, политическими и социальными аспектами прошлого, его духовной составляющей и материальными проявлениями в искусстве и археологии. Наша самоидентичность, наша культура, наша история – это наше огромное достояние», – отмечалось в адресе.

В этом году конференция посвящена 100-летию кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Псковский музей-заповедник к этой дате подготовил выставку «Я родом из Дома Святой Троицы. Патриарх Тихон и Псков», которая отражает жизненный путь и служение патриарха Тихона и его духовную связь с Псковской землёй.

4 июня заседания конференции пройдут во Дворе Постникова.

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