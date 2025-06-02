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Общество

В Псковской области началась выплата пособий за май

2 июня комитет по социальной защите Псковской области направил в Центр социальных выплат 243,6 млн рублей на финансирование по выплатам для псковичей.

Уже началось зачисление средств на счета граждан. Псковичи получают: ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей, ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Также направлены меры социальной поддержки следующим категориям граждан: труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям, на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семьям, женщинам в связи с рождением первого ребенка.

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