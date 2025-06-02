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С каким запросом люди приходят изучать английский язык, объяснила владелица псковской студии

С каким запросом люди приходят изучать английский язык, объяснила владелица студии английского языка Alpaca English Елена Шацкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Елена Шацкова. Фото: ПАИ

«Дети в основном приходят с запросом «хочу порадовать маму в школе». Вторая часть запросов – компьютерные игры. Дети занимаются киберспортом и хотят всё понимать. Не просто по интонации понимать, что происходит, а вникать. Также для бизнеса. Живого американца или англичанина очень мало кто видел, а болгары, китайцы, индусы и прочие народы в основном говорят на английском языке, поэтому необходимость очевидна», – рассказала Елена Шацкова.

Также она заметила, что интересные запросы поступали от спортсменов, которые хотят стать тренером и чтобы на международном уровне не было трудности в общении.

«Многие хотят музыку слушать, кому-то фильмы нравятся, то есть спектр огромный. У кого-то мотивация – ЕГЭ / ОГЭ», – заметила гостья студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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