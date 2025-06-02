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Общество

Праздничный мотопробег прошёл в Великих Луках

Праздничный мотопробег, посвящённый Международному дню защиты детей, прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее предоставили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

Мотопробег проходил 1 июня. В нём участвовали любители мототранспорта и сотрудники Госавтоинспекции.

Организованная колонна мотоциклистов ехала от музыкальной школы имени Мусоргского до Великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Здесь участники акции поздравили воспитанников с праздником, а также поговорили с ними о правилах дорожного движения. После этого дети смогли познакомиться с мототехникой.

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