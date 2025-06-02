В Госдуме подсчитали потери покупателей от запрета скидок на маркетплейсах

16:48, 02 июня 2025, ПАИ

В Госдуме подсчитали потери покупателей от запрета скидок на маркетплейсах. Из-за ограничения скидок на маркетплейсах каждое домохозяйство в РФ может потерять более 50 тысяч рублей в год, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она отметила, что Государственная Дума по итогам дискуссии направила в правительство предложения по доработке законопроекта о платформенной экономике, среди которых и отказ от любых попыток ограничить скидки для россиян на цифровых платформах.

«Вместе с тем, на днях увидела в СМИ предложение ограничить скидки на маркетплейсах до 10%. Понимаю, чем оно вызвано. Нечестные продавцы иногда специально накручивают скидки, чтобы ввести людей в заблуждение. Но ограничение на скидки — плохое решение проблемы, потому что идет в ущерб покупателю», — уверена Лантратова.

Она отметила, что российские цифровые платформы инвестируют в скидки для покупателей собственные средства. «Помимо маркетинговых задач компаний, такая гибкость позволяет замедлять динамику цен и предлагать жителям нашей страны получать широкий ассортимент ранее недоступных для них товаров по комфортным ценам. По оценкам экспертов, российские платформы за год инвестируют в скидки около 1,5 трлн рублей из своих бюджетов. В пересчете на домохозяйства это 54 тысячи рублей. Поэтому сомневаюсь, что инициатива найдет поддержку в обществе и будет рассматриваться при обсуждении изменения российского законодательства», — заключила Яна Лантратова.